РИАМО - 19 мар. С начала марта административно-технические инспекторы провели свыше 100 рейдов, в ходе которых проверили содержание около 600 информационных носителей на территории Московской области, выявлено свыше 200 нарушений, сообщила глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

В рамках проверок инспекторы проводят осмотры состояния и содержания объектов, предназначенных для размещения информации: рекламных щитов вдоль дорог, штендеров, вывесок, баннеров, световых панно и прочих тематических объектов благоустройства. Сотрудники службы обращают внимание как на наличие согласований на их размещение, так и на содержание: отсутствие грязи, ржавчины на металлических частях, отсутствие перегоревших осветительных элементов на объектах с подсветкой.

«С начала марта приведено в порядок более 40 носителей информации. Их очистили от грязи, ржавчины, произвели ремонт конструкций, крепежей и опор. Также выявлено и устранено более 50 объектов, размещенных незаконно. Помимо этого, административно-технические инспекторы вычислили и привлекли к ответственности свыше 150 лиц, самовольно устанавливавших на территории Подмосковья средства размещения информации, либо занимавшихся расклейкой листовок, объявлений и иных информационно-рекламных материалов в непредназначенных для этого местах», - сказала Витушева.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила около 4 миллионов рублей, отметила она.

По ее словам, главная цель операции – в соответствии с требованием губернатора Московской области Андрея Воробьева избавить регион от самовольных баннеров и плакатов, грязных и неухоженных конструкций, искажающих внешний вид муниципалитетов.