РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД с 21 марта по 8 апреля проведут для школьников занятия по правилам дорожного движения (ПДД), для детей подготовили игры и викторины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

С начала 2018 года на дорогах Подмосковья зарегистрировали 53 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате аварий погибло четыре ребенка, а 56 получили травмы различной степени тяжести. На территории обслуживания 8 батальона 2 полка ДПС (Южный) произошла одна авария, в результате которой пострадал ребенок.

«В целях профилактики детской аварийности с 21 марта по 8 апреля на территории Московской области, в том числе в Подольске, будет проведено комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД посетят общеобразовательные учреждения и расскажут детям и подросткам о необходимости соблюдения ПДД, а также проведут игры и викторины»», – сказал сотрудник.

Чтобы избежать трагедии на дороге детям следует напоминать о том, что переходить дорогу следует только по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, ребята не должны перебегать проезжую часть. В темное время суток им нужно носить светоотражающие элементы.

Водители при перевозке детей должны всегда использовать детские удерживающие устройства или ремни безопасности, а вблизи школ и других учебных заведений должны снижать скорость.