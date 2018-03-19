РИАМО - 19 мар. Новому многофункциональному физкультурно-оздоровительному центру (ФОК), возведенному в рамках губернаторской программы «Спорт в Подмосковье» в поселке Уваровка городского округа Можайск, выдано 205,9 киловатта мощности, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Для обеспечения электроснабжения энергетики ПАО «МОЭСК» установили трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя трансформаторами по 250 киловольт-ампер каждый и построили участок воздушной линии 10 киловатт. Источниками электроснабжения стали две подстанции 110 киловатт: «Хващевская» и «Шевардино», - говорится в сообщении.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов отметил, что работы по технологическому присоединению выполнены качественно и в срок. Осуществленное технологическое присоединение обеспечит своевременную реализацию объекта государственной важности.

«Современный физкультурно-оздоровительный комплекс станет важным объектом социальной инфраструктуры Можайского района. Здесь круглый год смогут заниматься взрослые и дети. Общая площадь ФОК, включая крытый бассейн на шесть дорожек, составит 2304 квадратных метра», - добавил он.

Также проектом предусмотрено создание лыжной базы. Благодаря новому спортивному объекту в районе будет создано 70 новых рабочих мест.