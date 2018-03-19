РИАМО - 19 мар. Участницы клуба «Супербабушка» продемонстрируют наряды на подиуме Недели моды в столице 22 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участницы клуба «Супербабушка» и конкурса «Московская супербабушка» примут участие в показе на Неделе моды в Москве 22 марта. Организаторы хотят уйти от стереотипов и показать, что женщины могут вести активный образ жизни в любом возрасте», - говорится в сообщении.

Кроме того, супербабушки поработают волонтерами на стенде акции «Поможем подготовиться к школьному балу — 2018». Все желающие смогут принести сюда наряды, обувь и аксессуары. Их затем передадут выпускникам, которые нуждаются в поддержке: детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из малообеспеченных семей.

Первый конкурс «Московская супербабушка» с успехом прошел в 2011 году и сразу завоевал популярность среди москвичек.