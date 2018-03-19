РИАМО – 19 мар. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в этом году граждане, пребывающие в запасе, будут призваны на военные сборы, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Призывать в 2018 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах России, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В 2017 году президент подписал аналогичный указ о призыве граждан страны на военные сборы.