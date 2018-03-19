РИАМО – 19 мар. Банк «Возрождение» открыл четыре кредитные линии на общую сумму 1,6 миллиарда рублей компании «Истра-хлебопродукт» - ведущему российскому производителю пшеничной хлебопекарной муки и различных видов комбикормов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Комбинат «Истра-хлебопродукт» расположен в городском округе Истра Московской области и включает мельничный и комбикормовый заводы, а также элеватор.

«Кредитные средства, предоставленные в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, будут направлены на модернизацию производства предприятия и закупку зерна», - говорится в сообщении.

Мукомольная продукция предприятия поставляется на порядка 50 хлебопекарных предприятий Московского региона, а также в расфасованном виде реализуется через торговую сеть. Конечные потребители продукции комбикормового производства - животноводческие, рыбоводческие и фермерские хозяйства, а также птицефабрики Московской, Тверской и Калужской и других близлежащих областей.

Банк «Возрождение» вошел в число участников программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в январе 2017 года. Благодаря программе сельхозпроизводители могут заключать кредитный договор сразу по льготной ставке не выше 5% годовых, а субсидии на компенсацию части процентных ставок напрямую направляются в банки-агенты.

До принятия программы льготного кредитования аграрии заключали договор по рыночной ставке и только потом оформляли документы для возмещения от государства субсидии по процентам. За время участия в программе банком открыты кредитные линии для 12 сельхозпроизводителей, представляющих пять регионов РФ.