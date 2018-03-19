РИАМО - 19 мар. В Химках 17-этажный жилой дом на 235 квартир получил заключение о соответствии техрегламентам и проектной документации и готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано жилому дому 12.1, расположенному между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в городском округе Химки. Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь здания составляет 17,6 тысячи квадратных метров. По проекту в 17-этажном доме расположены 235 квартир: 96 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 14 квартир свободной планировки. Площадь квартир составляет 5,6 тысячи квадратных метров.

На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Строительство дома финансировали за счет средств инвестора. Застройщиком объекта является ЗАО «АКСОН».