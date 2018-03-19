РИАМО – 19 мар. Журналист и общественный деятель Максим Шевченко, который был доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина на прошедших президентских выборах в РФ, не исключил, что осенью может принять участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата, передает «Интерфакс».

«Я не исключаю такой возможности, политическая борьба продолжается, развивается. Я и мои товарищи во многих регионах будем проводить выборы. Сергей Семенович Собянин – это достойный соперник», - сказал Шевченко в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, прошедшие выборы показали, что партия может во всех регионах России представить вполне ясные и четкие программы социальных преобразований.

При этом Шевченко отметил, что если будет продолжаться «грязная кампания, то смысла в этом не будет никакого».

Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра столицы составляет пять лет.