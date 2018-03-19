РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Команда спортивной адаптивной школы «Наш Мир» из подмосковного Королева заняла третье место на открытом турнире по футзалу среди глухих, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Открытый турнир по футзалу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (спорт глухих) состоялся в спортивном комплексе стадиона «Металлист» в Королеве 18 марта, в нем приняли участие команды из Королева, Чехова, Подольска, Химок, Мытищ и Люберец.

«По результатам турнира, первое место заняла команда из Мытищ. Второе место у команды из города Химки. Команда МБУ САШ «Наш Мир» города Королев – 3 место. Поздравляем участников», – говорится в сообщении.

Футзал – командная игра с мячом в спортивном зале по правилам, близким к футболу, соревнования по которой проводятся под эгидой AMF. Проводится в спортивном зале на игровом поле 40 на 20 метров. Футзал часто путают с другой игрой – мини-футболом. Однако между ними есть существенные различия. Если мини-футбол – более техничная игра, в которой особое значение имеет точность передачи пасов, то футзал – это контактная игра, где много времени уходит на борьбу за мяч.