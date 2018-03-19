РИАМО - 19 мар. Московская область заняла 61 место в России по явке избирателей на выборах президента России, поднявшись с 2012 года на 10 позиций, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«По предварительным данным, которые ЦИК нам сегодня дает, Подмосковье занимает 61 место из 85 регионов на выборах президента, в 2012 году это было 71 место, мы активно растем», - сказала Коновалова.

Ранее Коновалова отметила, что явка, по данным на 14:00 понедельника, составила 63,63%.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.