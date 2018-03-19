РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. В подмосковном жилом комплексе «Люберцы» охранники выгнали двух голых проституток на мороз, прохожие помогли девушкам забрать личные вещи, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница ЖК Елена.

«Инцидент произошел 18 марта. Охранники нашей платной парковки, видимо, привезли двух девушек, а потом выгнали их голыми на мороз. А там у нас дети гуляют! Хорошо, что жители мимо не прошли, помогли им забрать одежду», – сказала Елена.

Она добавила, что жители ЖК не прошли мимо и помогли девушкам забрать одежду и мобильные телефоны, оставшиеся в будке охраны. По словам Елены, жителям впоследствии сообщили, что охранников уволили.