РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. В здании администрации Балашихи во время всемирной акции «Час Земли» планируют отключить свет, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник управления экологии и природопользования администрации городского округа Альберт Горячев.

«Думаю, что мы примем участие в акции «Час Земли». Выключим свет в администрации и предложим жителям также отказаться от использования электроприборов и выключить свет на один час. Есть предприятия, организации, которые не могут отключить электричество, но, если такая возможность есть, можно поучаствовать в этой акции», – сказал Горячев.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Организаторы призывают в это время выключить свет и бытовые приборы. «Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.