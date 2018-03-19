РИАМО - 19 мар. Мосгосстройнадзор совместно со специалистами Центра экспертиз (ЦЭИИС) проведет проверку качества выполненных работ на строительстве участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Работы ведутся на участке Северо-Восточной хорды (Северной рокады) от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. На пути будущей эстакады на Зеленоградской улице находится насосная станция. Чтобы ее отключить и снести, на другой стороне, в районе Путейской улицы, завершается строительство новой насосно-перекачивающей станции. Эксперты ЦЭИИС проверят качество отделочных работ и материалов, пожарную и электробезопасность нового здания», - сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Он добавил, что после запуска новой насосной станции будет демонтирована существующая, и продолжатся работы по сооружению эстакады на Зеленоградской улице.

Всего на этой неделе Мосгосстройнадзор совместно с центром экспертиз проверит 46 объектов строительства и выполнит 383 исследования. Среди проверяемых объектов: дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в городе Московский, пожарное депо в поселке Щапово, гостиничный комплекс с апартаментами на улице Довженко, владение 4, многофункциональный комплекс на улице Складочной, владение 1, международная школа «Летово» вблизи деревни Летово, школа на 550 мест на улице Твардовского, владение 2-14 в Строгине, а также новостройки по программе реновации жилого фонда в районах Северное Измайлово и Очаково-Матвеевское.

Кроме того, качество работ проверят на строительстве дороги Солнцево – Бутово – Видное, разворотной площадки у ТПУ «Волоколамская», участках Большого кольца метро, Калининско-Солнцевской, Кожуховской линиях столичной подземки и электродепо «Солнцево».