РИАМО - 19 мар. Свыше 4 тысяч человек проголосовали в день выборов президента РФ в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский», расположенных на территории Подмосковья, сообщила на пресс-конференции в РИАМО в понедельник председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«В аэропорту «Домодедово» проголосовали 1639 человек, в «Шереметьеве» - 2301, в «Жуковском» - около 100», - сказала Коновалова.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.