РИАМО - 19 мар. Управляющая компания в Солнечногорском районе Подмосковья устранила подтопление подвала в многоквартирном жилом доме после вмешательства Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Государственные жилищные инспекторы Московской области провели внеплановую выездную проверку состояния помещений, входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного дома №4, расположенного в деревне Брехово микрорайона Митино Дальнее. Поводом для проверки послужило обращение жителя с жалобой на подтопление подвального помещения МКД, где он проживает.

«В ходе проверки информация, изложенная в сообщении гражданина, подтвердилась. Инспекторами в акте осмотра МКД зафиксировано частичное подтопление подвального помещения под 2 и 3 подъездами», – сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он отметил, что по результатам проверки в отношении ООО «УК «Городок» возбуждено дело об административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

При проведении проверки исполнения предписания установлено, что выявленные нарушения устранены. Работы по исполнению предписания выполнены в полном объеме и ранее установленных сроков.