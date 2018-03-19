РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий на личной встрече с горожанами поручил решить вопрос с предоставлением путевки на море для участника Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава Люберец совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным провел личный прием граждан. На встречу пришел 94-летний участник ВОВ и попросил помочь приобрести ему путевку на отдых к морю с женой.

«Мы не можем отказать участнику Великой Отечественной войны, который в свои 94 года хочет поехать отдыхать на море. Вопрос этот будет рассмотрен и решен в ближайшее время через управление соцзащиты», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что участнику войны в порядке очереди будет выделена путевка.