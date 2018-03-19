РИАМО - 19 мар. Мособлизбирком получил 54 обращения в день выборов президента РФ на территории региона, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Подмосковья Ирина Коновалова.

«В день голосования в Мособлизбирком поступили 54 обращения, они носили разъяснительный характер. Касались порядка голосования, уточнения списков избирателей», - сказала Коновалова.

Кроме этого, в ходе мониторинга сообщений предполагаемых нарушений избирательного законодательства в интернете было обработано 188 обращений, большая их часть не нашла подтверждения.

«По ряду сообщений информация направлена в правоохранительные органы, проверяется, мы сообщили о подтвержденных и неподтвержденных фактах», - отметила Коновалова.

Она добавила, что на горячую линию Мособлизбиркома поступило порядка 215 звонков.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.