РИАМО - 19 мар. Во время выборов президента России 18 марта в Подмосковье прошел конкурс среди уполномоченных членов УИК по работе с избирателями-инвалидами, самой внимательной к людям с ограниченными возможностями стала член комиссии из Дубны, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«На протяжении дня нам высылали фотографии и информацию о своей работе. По положению конкурса, результаты были подведены вчера в 20:00. <…> Победитель - член комиссии городского округа Дубна, участок №478, Ирина Львовна Королева. Мы поздравляем ее и благодарим за активную работу. Этот человек показал свою работу, был неравнодушен к тем, кто нуждался в ее помощи», - сказала Коновалова.

Она добавила, что награждение победителя состоится в Избирательной комиссии Московской области.

«Кроме того, был объявлен конкурс на лучшую избирательную комиссию, его итоги будут подведены в конце марта, потому как участников очень большое количество. Нарядные участки, красиво оформленные, красивая яркая форма членов комиссий, оформление избирательных участков - все оценивается по результатам конкурса», - сказала Коновалова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.