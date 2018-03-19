РИАМО - 19 мар. Количество случаев травмирования граждан на Московской железной дороге с начала текущего года снизилось на 6%, в Московском регионе снижение составило 16%, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С начала 2018 года на Московской железной дороге отмечается снижение на 6% случаев травмирования граждан в зоне движения поездов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество погибших уменьшилось на 16%», - говорится в сообщении.

Наибольшее снижение случаев травмирования людей (на 16%) зафиксировано в таких субъектах, как Москва и Московская область, которые характеризуются большим пассажиропотоком и высокой интенсивностью движения поездов. Также улучшение отмечается в Брянской и Смоленской областях.

Основные причины получения травм – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее и другие нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Граждан призывают к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.