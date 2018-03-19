РИАМО - 19 мар. В Москве в праздновании Навруза на ВДНХ, как ожидается, примут участие более 37 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ.

«В прошлом году было уже 37 тысяч человек. Мы ожидаем, что людей будет больше», - сказала Хамракулова.

Она отметила, что при большом количестве гостей на праздновании вход в павильон может быть ограничен в целях безопасности.

Хамракулова добавила, что в 2018 году Навруз будет праздноваться в Москве в 13-й раз.

Навруз - праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане.