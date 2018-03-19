РИАМО - 19 мар. Более 2,7 тысячи нарушений жилищного законодательства выявили в Подмосковье на прошедшей неделе, выдано 195 предписаний, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«С 12 по 16 марта 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2,76 тысячи нарушения жилищного законодательства. Было выдано 195 предписаний об их устранении и составлено 163 протокола об административной ответственности», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 79 штрафов на общую сумму 2,08 миллиона рублей. Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Красногорск. Здесь завели 10 административных дел за нарушение норм законодательства об энергосбережении, правил содержания газового оборудования, а также неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ.

В Воскресенском районе несоблюдение правил содержания газового оборудования, лицензионных требований, невыполнение в установленный срок законных предписаний Госжилинспекции об устранении таких нарушений обернулись девятью протоколами в отношении АО «УК «ДомСервис» и ЗАО «АКВАСТОК».

«В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов, тепловых контуров и очистку от наледи в 3958 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 142 домах. Наибольшее их количество – 38 – в городском округе Балашиха», - добавил Соков.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 58 домах. Восемь из них – на территории Дмитровского района. Жилищные инспекторы также выявили 582 дома с неснятой наледью и сосульками на кровле и входных группах. 65 из них находятся в городском округе Мытищи, 31 – в Дмитровском районе.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.