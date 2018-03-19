РИАМО - 19 мар. Наблюдатели из 34 стран, которые работали на выборах президента РФ в Подмосковье, не зафиксировали нарушений на участках, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«Международные наблюдатели объезжали участки, нарушений с их стороны зафиксировано не было, они положительно отзывались, завидовали нашим КОИБам, нашему пресс-центру в Одинцове», - сказала Коновалова.

Она добавила, что всего в Подмосковье проверяли участки 84 международных наблюдателя.

В конце дня голосования в пресс-центр в Одинцове приехали международные наблюдатели из Казахстана, им показали экраны, на которые выводилось видео с участков.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.