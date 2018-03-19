РИАМО - 19 мар.Постановка на кадастровый учет стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, будет осуществляться за три дня, сообщается на сайте Росреестра.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко поручила управлению Росреестра по Москве держать на особом контроле прием по экстерриториальному принципу заявлений о кадастровом учете и (или) регистрации прав Российской Федерации на стадионы в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.

«В частности, постановка на кадастровый учет стадионов чемпионата должна осуществляться в трехдневный срок, а регистрация права собственности не более чем в пятидневный срок с момента поступления пакетов документов в Росреестр», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, принимать чемпионат мира по футболу в этом году – почетная обязанность. Это масштабное и, бесспорно, социально значимое событие, требующее повышенного внимания и усилий со стороны всех причастных к организации турнира органов власти.

По его словам, в соответствии с графиком проведения тестовых матчей министерства спорта Российской Федерации уже с 1 апреля 2018 года стадионы должны будут проводить игры.

«В этой связи задача Росреестра обеспечить оперативную постановку на кадастровый учет и регистрацию прав спортивных объектов до конца первого квартала текущего года», - уточнил Майданов.

Возможность дистанционной регистрации и постановки на кадастровый учет недвижимости появилась благодаря вступившему в силу с начала 2017 года федеральному закону №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. По результатам прошлого года в управление Росреестра по Москве поступило более 43 тысяч заявлений по экстерриториальному принципу.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».