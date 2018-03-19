РИАМО - 19 мар. С 25 марта будут назначены новые автобусы и изменено время отправления некоторых трансферов от платформы «Отдых» Рязанского направления Московской железной дороги до подмосковного аэропорта «Жуковский» и обратно из-за изменения расписания авиарейсов, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В воскресенье (25 марта) дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 16:05, 20:00, от аэропорта «Жуковский» — в 16:30, 20:25. Изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых», вместо 18:55, будет отправляться в 19:10, вместо 20:00 будет отправляться в 20:20», — говорится в сообщении.

От аэропорта «Жуковский», вместо 11:30, автобус будет отправляться в 11:35, вместо 12:15 — в 12:00, вместо 19:30 — в 19:35, вместо 20:40 — в 20:45.

Отменены следующие автобусные рейсы: от платформы «Отдых» в 20:30, 21:05, от аэропорта «Жуковский» — 21:00, 21:30.