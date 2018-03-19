РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Жители дома №28 на улице Космонавтов в Люберцах пожаловались на сильный запах канализации в подъезде, сообщается на интернет-портале «Добродел».

«Очень сильный запах канализации в подъезде. Проникает в квартиры даже на последнем этаже», – написал жалобу житель дома Дмитрий.

По словам заместителя главы администрации Сергей Чувашова, сотрудники управляющей компании «ЛГЖТ», обслуживающей дом, провели проверку. По ее итогам они сообщили, что подвальное помещение находится в удовлетворительном состоянии, прорыва канализации нет.