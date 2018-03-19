РИАМО - 19 мар. Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает в Подмосковье 74,49% голосов избирателей после обработки 75% протоколов ТИКов, сообщила журналистам в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Владимир Путин - 74,49%, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский - 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%. Сергей Бабурин набрал 0,71%, у Максима Сурайкина – 0,66%», - сказала Коновалова.

Она подчеркнула, что обработано порядка 75% протоколов ТИКов. Окончательные данные будут известны 20 марта.

«Отличия от объявленных результатов после обработки всех протоколов уже будут минимальными», - уточнила председатель Мособлизбиркома.

Коновалова отметила, что явка, по данным на 14:00 понедельника, составила 63,63%.

«Замечательный результат, мы шагнули вперед. В 2012 году явка составляла чуть более 61%», - добавила Коновалова.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

В Московской области в день выборов было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.