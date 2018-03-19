РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске 19 апреля состоится распределение 35 земельных участков для многодетных семей городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска сообщает, что процедура распределения 35 земельных участков, предназначенных для многодетных семей, состоится 19 апреля в 14:00 по адресу: улица Кирова, дом №4, аудитория №410. Начало регистрации представителей многодетных семей в 13:00, наличие паспорта обязательно», – говорится в сообщении.

В рамках закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» многодетным горокруга планируется предоставить пять участков для индивидуального жилищного строительства в деревне Лучинское Подольска, а также два участка в деревне Злобино в Серпуховском районе. Помимо этого, 28 участков для дачного строительства планируется предоставить в деревне Волково в Наро-Фоминском районе.

Если многодетная семья пожелает отказаться от участия в данной процедуре, ей необходимо написать письменное заявление. Иначе участие в процедуре жеребьевки за нее осуществит представитель комиссии по распределению земельных участков. Подробности можно получить по телефону: 8(496)769-41-98.