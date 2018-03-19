РИАМО - 19 мар. Более 240 тысяч человек проголосовали на избирательных участках Подмосковья по месту пребывания, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

«К той цифре, которая была на 1 января, - 5,6 миллиона избирателей, добавились еще 240 тысяч человек - избирателей по месту пребывания. Все эти люди пришли на участки, наши волонтеры справились», - сказала Коновалова.

Она добавила, что все очереди на участках имели объективные причины.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.