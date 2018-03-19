РИАМО - 19 мар. Около 18 тысяч наблюдателей следили за ходом выборов президента РФ на избирательных участках в Подмосковье, сообщила на пресс-конференции в РИАМО в понедельник председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«На избирательных участках в общей сложности присутствовали 18 тысяч наблюдателей с правом совещательного голоса», - сказала Коновалова.

Ранее руководитель группы Общественной палаты Московской области по осуществлению наблюдения Татьяна Дмитриева сообщила журналистам, что также порядка 9 тысяч общественных наблюдателей работали на участках Московской области от ОП: более 4,5 тысячи общественных наблюдателей от Общественной палаты Подмосковья и около 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.