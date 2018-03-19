РИАМО - 19 мар. Городские округа Котельники, Лосино-Петровский и Реутов стали лидерами в Подмосковье по явке избирателей на выборах президента России 18 марта, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Лидеры: Котельники - 78,51%, Лосино-Петровский - 78,37%, Реутов - 75,88, Электрогорск - 75,87%», - сказала Коновалова.

Среди аутсайдеров по явке в Подмосковье оказались Волоколамск - 44,23%, Озеры - 54,55%, Ликино-Дулево - 55,69%.

«В Волоколамске политическая ситуация, наверное (повлияла на явку – ред.), там полдня была Марина Юденич (председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека – ред.). Там свалка «Ядрово», и избиратели, наверное, просто устали от сложившейся ситуации», - сказала Коновалова.

В целом по Подмосковью предварительная явка составила 63,6%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.