РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В Люберцах после жалобы жителей коммунальщики убрали наледь с крыши дома и возле подъезда на Юбилейной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Люберец на портале «Добродел» пожаловалась на наледь возле подъезда и на крыше дома №16 на Юбилейной улице. Она пояснила, что вода течет с крыши, от этого образуется наледь возле четвертого подъезда данного дома.

«Комиссия в составе представителей управляющей организации – главного инженера ЖЭУ №1 и техника смотрителя без участия заявителя провела проверку по адресу: улица Юбилейная, дом №16. Силами ЖЭУ №1 произведена очистка кровли от снега и наледи, а также очищена отмостка», – говорится в ответе ЖЭУ №1.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.