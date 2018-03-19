РИАМО - 19 мар. На прошедших 18 марта президентских выборах в Подмосковье признали недействительными свыше 48 тысяч избирательных бюллетеней, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Число недействительных бюллетеней в Подмосковье составило более 48,1 тысячи штук. Число действительных - около 3,7 миллиона», - сказала Коновалова.

Она добавила, что явка избирателей в Подмосковье после обработки 75% протоколов ТИКов составила 63,3%.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.