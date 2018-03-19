РИАМО - 19 мар. На сегодняшний день департамент городского имущества Москвы заключил с субъектами малого предпринимательства более 3,9 тысячи договоров аренды городских помещений, при этом 1,9 тысячи из них - по льготной и минимальной ставке арендной платы, с начала 2018 года город оказал имущественную поддержку почти 360 малым предпринимателям, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамент городского имущества.

«В 2018 году город оказал малому бизнесу имущественную поддержку в виде установления льготной ставки арендной платы в размере 3,5 тысяч рублей за квадратный метр в год. Из 400 арендаторов, обратившихся в межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки, 359 получили одобрение и смогут арендовать помещения по льготной цене до 31 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, многие представители малого бизнеса, арендующие городские помещения, получают поддержку. Размер льготной ставки для них сохраняется на уровне 2014 года и составляет 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Межведомственная комиссия по предоставлению имущественной поддержки для социально значимых категорий МСП (культура, производство, бытовое обслуживание, спорт, труд инвалидов) работает на постоянной основе.