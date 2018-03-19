РИАМО - 19 мар. Порядка 167 тысяч жителей Подмосковья голосовали за президента страны из дома 18 марта, сообщила на пресс-конференции в РИАМО в понедельник председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«Число избирателей, включенных в списки в Московской области, - порядка 5,83 миллиона человек. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями, - около 5,211 миллиона. Досрочно в Подмосковье никто не голосовал, ни судов, ни отдаленных территорий нет. В помещениях для голосования проголосовали около 3,541 миллиона человек, вне помещений проголосовали почти 167 тысяч избирателей», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в СИЗО явка избирателей составила 100%.

«Ввод результатов территориальных избирательных комиссий в настоящее время проводится, то есть ТИКи приезжают в Избирательную комиссию Московской области, мы проверяем избирательную документацию, проверяем соответствие данных в ГАС «Выборы» и протоколов ТИков, УИКов. В настоящее время была обнаружена ошибка в оформлении проколов четырех УИКов, на данный момент явка в Подмосковье составляет 63,3%», - отметила Коновалова.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.