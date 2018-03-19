РИАМО - 19 мар. В Подмосковье начали очередной этап реконструкции трассы М-8 «Холмогоры», по проекту, в частности, будет построена двухуровневая транспортная развязка, которая обеспечит выезд и заезд на трассу М-8 со Староярославского шоссе, сообщается на сайте Росавтодора.

«В Московской области стартовал следующий этап реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе). Дорожники приступили к расширению шестикилометрового участка (с 29-го по 35-й километр) с шести до восьми полос», — говорится в сообщении.

На время проведения работ движение транспорта будет ограничено в связи с сужением проезжей части.

Проектом предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки, которая обеспечит выезд и заезд на трассу М-8 со Староярославского шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву. Вместо существующих наземных пешеходных переходов будут построены надземные, что сделает проезд по трассе беспрепятственным.

Как напоминается в сообщении, в 2016 году был открыт новый 10-полосный участок трассы М-8 «Холмогоры» в обход поселка Тарасовка. Пропускная способность реконструированного участка возросла более чем в два раза: с 70 до 167 тысяч автомобилей в сутки в обоих направлениях. Продолжение реконструкции позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» на следующем отрезке трассы – в районе населенных пунктов Пушкино и Ивантеевка. Завершение работ намечено на 2020 год.

В дальнейших планах ФКУ «Центравтомагистраль» провести реконструкцию трассы М-8 «Холмогоры» до 47-го километра – пересечения с автодорогой А-107 «Московское малое кольцо».