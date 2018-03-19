РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 19 мар. Для жителей городского округа Орехово-Зуево 24 марта проведут вечер камерной музыки, посвященный 80-летию детской школы искусств имени Якова Флиера, сообщается на официальной странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 17:00.

«Вечер камерной музыки, посвященный 80-летию ДШИ имени Якова Флиера, пройдет в Орехово-Зуеве 24 марта. Приглашаем жителей и гостей города насладиться выступлением лауреатов международных конкурсов – Всеволода и Полины Золотько (гобой), Павла Мелихова (фортепиано)», – говорится в сообщении.

Гости концерта услышат произведения Марчелло, Вивальди, Бетховена, Сен-Санса и других. Вход будет свободным.