РИАМО - 19 мар. В Подмосковье зафиксировано снижение смертности от туберкулеза на 8,3% по итогам января текущего года, при этом показатель смертности составил 1,7 случая на 100 тысяч населения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По данным Росстата, в январе текущего года в Подмосковье на 8,3% снизилась смертность от туберкулеза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Всего по итогам первого месяца 2018 года коэффициент смертности от туберкулеза в Подмосковье составил 1,7 на 100 тысяч населения.

«В Московской области созданы все условия для выявления и лечения больных туберкулезом – работают 14 медорганизаций и 28 кабинетов на базе центральных районных больниц, в которых оказывают специализированную медицинскую помощь больным туберкулезом. Благодаря данной работе показатели заболеваемости населения в области ежегодно снижаются», - подчеркнул Марков.

По словам министра, несмотря на высокий уровень развития современной медицины, туберкулез по-прежнему остается опасной для здоровья человека болезнью.

«Важно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию, а в случае первых подозрений на возникновение заболевания — незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Несвоевременная диагностика и неграмотное лечение туберкулеза способны привести к летальному исходу», - добавил Марков.

В январе 2018 года в Подмосковье почти на 24% снизилась смертность от болезней органов пищеварения, на 8,5% – смертность от болезней системы кровообращения, а также на 6,6% снизилась общая смертность населения.