РИАМО - 19 мар. Специалисты Мосгорнаследия приняли реставрационные работы по западному служебному корпусу городской усадьбы Сологуба, построенному в конце XVIII века на Поварской улице в столице, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Усадьба известна москвичам, как «Дом Ростовых», именно ее главный дом стал прототипом для произведения Льва Толстого «Война и мир».

«Состоялась официальная приемка реставрационных работ по фасадам и интерьерам служебного корпуса, расположенного по адресу: улица Поварская, дом 52/55, строение 2. Он является объектом культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Сологуба: – Службы, середина XVIII – начало XIX веков», - говорится в сообщении.

Одноэтажный кирпичный западный служебный корпус был построен в конце XVIII века, одновременно с главным домом. Он является неотъемлемой частью городской усадьбы, использовался в качестве каретного сарая с жилыми квартирами для дворовых.

«Реставраторы провели действительно сложный комплекс работ. В ходе реставрации фасадов были ликвидированы трещины на каменной части дома, воссоздан декор, вручную докомпонована капель, отреставрированы окна и двери, окрашен фасад, штукатурный слой обработан влагозащитными составами», - отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также добавил, что, помимо фасадов, были проведены работы по интерьерам городской усадьбы: заменили напольное покрытие, выправили откосы оконных проемов, укрепили перекрытия. Планировка помещений произведена с учетом современного использования.

Усадьба начала формироваться в 1756 году, когда владельцем был И.И. Воронцов-Вельяминов. В конце XVIII века усадьба перешла к князьям Долгоруким. В 1812 году в доме жили французы, от пожара усадьба не пострадала. Со второй половины XIX века вплоть до революции 1917 года усадьба принадлежала роду баронов Боде-Колычевых. После 1917 года усадьба перешла во владение Сологубов (до 1976 года).