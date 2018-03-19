РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Мастер-класс по карате пройдет для жителей поселения Красково подмосковных Люберец в понедельник, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Девятнадцатого марта в 17:00 в культурном центре в Краскове состоится мастер-класс «Сильные духом» секции карате. Приходите и попробуйте себя в этом интересном и захватывающем виде спорта», – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный. Мастер-класс пройдет по адресу: городской округ Люберцы, поселение Красково, улица Лорха, дом №2. Справки по телефону: 8(495)557-12-51.