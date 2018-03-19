РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В Подольске управляющая компания ООО «РЭО» после жалобы жителей на протечку отремонтирует кровлю в одном из многоквартирных домов на улице Подольских Курсантов в 2018 году, сообщается на портале «Добродел».

Ранее на портал «Добродел» обратилась жительница Подольска, которая сообщила о протечке кровли в одном из многоквартирных домов. Она отметила, что из-за этого заливает балконы квартир первого подъезда.

«По факту данного обращения была проведена проверка состояния кровли дома №12 на улице Подольских Курсантов. Сотрудниками управляющей организации ООО «РЭО» был проведен ряд мероприятий по очистке кровли данного дома от снега и наледи. Работы по ремонту кровельного покрытия были включены в план на 2018 год», – сказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Он отметил, что для составления акта и согласования сроков выполнения ремонта в пострадавших квартирах, а также получения компенсации согласно сметному расчету, жителям необходимо обратиться с письменным заявлением в управляющую организацию.