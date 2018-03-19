РИАМО - 19 мар. Застройщики Подмосковья по требованию Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 18 марта 2018 года устранили 124 ранее выявленных нарушения, при этом по результатам проверок инспекторы выявили около 350 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 5 по 18 марта 2018 года на строящихся объектах выявлено 343 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранены 124 ранее выявленных нарушения», - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, за две недели по предписаниям инспекторов ведомства устранили 40 нарушений строительных норм и правил, привели в порядок 16 строительных площадок, ликвидировали 33 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформили разрешительную документацию на пять объектов, а также устранили 30 иных нарушений.

Всего за две недели инспекторы провели 219 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 154 плановых, 65 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.

«Задача любой проверки не в том, чтобы оштрафовать участников строительства, наша задача - подтвердить, что данный объект строится именно в соответствии с проектом, в соответствии со всеми техническими регламентами», - подчеркнул Тагиев.