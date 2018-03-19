РИАМО - 19 мар. Комитет Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности разрабатывает изменения в закон «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Московской области», предлагается ввести личное страхование дружинников на период их участия в мероприятиях, проводимых не только правоохранительными органами, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» в конце 2017 года были внесены изменения, по которым органы госвласти субъектов и органы местного самоуправления могут осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия в мероприятиях, проводимых не только правоохранительными органами. Это могут быть спортивно-культурные мероприятия или мероприятия подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Проектом областного закона предлагается внести соответствующие изменения в закон Московской области. <…> Проект закона будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Мособлдумы», - говорится в сообщении.

В настоящее время действуют следующие страховые гарантии дружиннику в период его участия в проводимых правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.

При получении народным дружинником увечья ему выплачивается в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая 0,2% от размера индивидуальной страховой суммы застрахованного лица за каждый день временной нетрудоспособности, начиная с первого дня, но не более 100 дней.

При этом в случае постоянной утраты трудоспособности размер страховой выплаты исчисляется в процентах от индивидуальной страховой суммы застрахованного лица в зависимости от установленной группы инвалидности: при III группе инвалидности в результате несчастного случая 60%; при II группе - 80%; при I группе инвалидности - 100%.

Кроме того, в случае гибели народного дружинника членам его семьи выплачивается единовременная страховая выплата в размере индивидуальной страховой суммы застрахованного лица.

«Размер индивидуальной страховой суммы застрахованного лица устанавливается правительством Московской области», – подчеркивается в материале.

Постановлением правительства от 24 июня 2015 года №485/24 установлено, что личное страхование народных дружинников осуществляется исходя из индивидуальной страховой суммы в размере 250 тысяч рублей.