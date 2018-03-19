РИАМО – 19 мар. Росавиация сняла ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта «Азур Эйр», все, выявленные ранее замечания, устранены, сообщает в понедельник Газета.ru.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Азур Эйр». В ведомстве отмечали, что если авиакомпания не устранит все нарушения, то с 21 марта она может прекратить выполнение полетов.

«Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации «Азур Эйр» на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года», - говорится в сообщении Росавиации.

Также в ведомстве подчеркнули, что авиакомпания подтвердила устранение выявленных ранее замечаний.