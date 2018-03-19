РИАМО – 19 мар. Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов скончался на 92-м году жизни, передает Газета.ru.

Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», — заявил генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.

За время работы Георгий Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Он неоднократно попадал в сложнейшие условия, но благодаря хладнокровию и умению всегда сохранял опытные машины.

Мосолов проводил главным образом испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.