РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. Представительницы спортивной школы олимпийского резерва «Балашиха» (СШОР) завоевали две бронзовые медали на турнире Подмосковья по художественной гимнастике, сообщается на официальной странице спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

«Наши спортсменки приняли участие в турнире по художественной гимнастике «Золотые купола», прошедшем с 16 по 18 марта в городе Пересвет (Сергиево-Посадский район). Бронзовые награды завоевали Софья Слабикова (2007 года рождения) и Ирина Семенова (2012 года рождения)», – говорится в сообщении.

Представительницы СШОР «Балашиха» Алина Алимова (2006 года рождения) и Полина Кузнецова (2008 года рождения) в ходе турнира заняли четвертое и пятое места.