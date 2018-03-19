РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. В подмосковной Балашихе почти 200 человек приняли участие в патриотической акции «Крымская весна» в парке «Пехорка», сообщил в понедельник художественный руководитель дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

«Восемнадцатого марта в парке «Пехорка» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией мы провели патриотическую акцию «Крымская весна». В ней приняли участие почти 200 жителей города», – сказала Лелифановска.

По данным Балашихинского информагентства, в ходе акции городские артисты исполнили песни о России. Жители города приняли участие в викторине, где отвечали на вопросы о Крымском полуострове. За каждый правильный ответ участники получали памятные подарки.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта этого года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.