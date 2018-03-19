РИАМО - 19 мар. Портал «Путеводитель по Московской области» признан лучшим туристическим порталом в стране согласно рейтингу журнала «Отдых в России», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Журнал «Отдых в России» изучил туристско-информационные порталы российских регионов и определил топ-10. Критериями оценки были посещаемость ресурса, современный дизайн, полнота и актуальность информации, прикладное значение для туристов, понятная и удобная навигация по сайту, наличие карт.

«Десятку туристических порталов страны возглавил «Путеводитель по Московской области» welcome.mosreg.ru. В пятерку лучших также вошли городской туристический портал Санкт-Петербурга, турпорталы Алтайского, Пермского краев и Республики Татарстан», - говорится в сообщении.

«Путеводитель по Московской области» – это актуальная база данных культурно-исторических объектов, музеев, усадеб, храмов, монастырей, театров, туристических, досуговых центров, спортивных комплексов, центров народных художественных промыслов, и своего рода глянцевый интернет-журнал о путешествиях выходного дня, ориентированный на жителей мегаполиса. О популярности портала свидетельствует тот факт, что ежемесячно его посещают 300 тысяч человек.

«В прошлом году в Подмосковье приехало 14 миллионов туристов, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2016-м. К 2019 году планируем увеличить этот показатель до 15 миллионов человек. В регионе ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры: международного, всероссийского, регионального и муниципального значения», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам министра, к чемпионату мира по футболу-2018 на портале уже открылась эксклюзивная рубрика, в которой речь идет о мероприятиях, проводимых в районах, где разместятся сборные-участники турнира. Также на портале акцент будет сделан на гастрономический, детский туризм, частные музеи региона. В планах – рассказы не только о топ-местах Подмосковья – Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Истра, Клин, Абрамцево, но и о самых маленьких городах, таких, к примеру, как Верея.