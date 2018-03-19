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Куда обращаться, если вы заметили бездомных собак в Подмосковье

Кто отвечает за отлов бродячих собак в Московской области, и куда обращаться жителям, читайте в материале РИАМО.
©  wikimedia.org
1

Кто отвечает за отлов

©  pixabay.com

Проблема бездомных собак в Московской области обострилась после трагедии в Истре, где 11 марта человек погиб из-за нападения стаи бродячих собак. По информации Мособлдумы, проблема обращения с безнадзорными животными остается актуальной для многих городов Подмосковья. В регионе планируется внедрить современные механизмы работы с бродячими животными, в том числе, будет создан единый электронный реестр отловленных собак с информацией о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии, а также чипирование всех отловленных животных.

Согласно закону Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными», отловом и дальнейшим содержанием бездомных животных должны заниматься органы местного самоуправления. Муниципальные образования проводят торги и заключают договоры со специальными службами, выполняющими отлов.

Для этого выделяются определенные средства из областного бюджета. В 2018 году в бюджете Московской области на работу по обращению с бездомными животными заложили 125 миллионов рублей, такая же сумма была выделена в 2017 году.

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2

Обращение в администрацию муниципалитета

© РИАМО, Анастасия Осипова

Если вы заметили бродячих собак на улице, во дворе и т. п. либо столкнулись с их агрессивным поведением, первым шагом должно быть обращение в местную администрацию. Контакты можно найти на официальных сайтах своего города или поселения, района или городского округа. На чье имя направлять заявление, должны подсказать в администрации.

Далее необходимо составить заявление в свободной форме, с просьбой организовать работы по отлову бродячих собак по определенному адресу, указав причину, например, в связи с тем, что данные животные представляют угрозу для безопасности людей. В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес и контактные данные заявителя, максимально подробно описать местонахождение животных и их поведение. Наиболее эффективными считаются коллективные обращения от жителей.

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3

Обращение на портал «Добродел»

© РИАМО, Александр Манзюк

На портале «Добродел» есть специальный раздел для жалоб на бродячих животных. После выбора пункта «Создать жалобу» на главной странице сайта, выберите категорию «Безнадзорные животные», а затем тему «Отлов безнадзорных собак и кошек» и свой населенный пункт. В окне обращение необходимо подробно описать проблему, указав адрес, где вы видели животных. Также можно прикрепить до 5 фото.

В течение 8 рабочих дней придет ответ от администрации, в котором должна быть указана организация, занимающаяся отловом безнадзорных животных, и срок исполнения обращения, а затем и результат.

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4

Обращение в местную ветстанцию

© flickr.com, Jo & Joey

Как сообщили РИАМО в Главном управлении ветеринарии Московской области, по вопросам безнадзорных животных также можно обращаться в государственную ветеринарную станцию своего муниципалитета.

«Горячая линия» ГУ ветеринарии Московской области: 8 (499) 130 30 10.

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5

Обращение к волонтерам

© Фото

Если бродячие собаки не представляют непосредственной угрозы, можно обратиться к волонтерам, которые попытаются найти им дом. Обращаясь в приюты, следует изучить информацию о том, какие методы применяются в отношении животных. По закону обращение с животными должно быть гуманным (согласно закону Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»).

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Яна Колодина
ПодмосковьеСобаки
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