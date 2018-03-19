Куда обращаться, если вы заметили бездомных собак в Подмосковье

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Проблема бездомных собак в Московской области обострилась после трагедии в Истре, где 11 марта человек погиб из-за нападения стаи бродячих собак. По информации Мособлдумы, проблема обращения с безнадзорными животными остается актуальной для многих городов Подмосковья. В регионе планируется внедрить современные механизмы работы с бродячими животными, в том числе, будет создан единый электронный реестр отловленных собак с информацией о дате стерилизации, вакцинации, привязки к местности, фотографии, а также чипирование всех отловленных животных.

Согласно закону Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными», отловом и дальнейшим содержанием бездомных животных должны заниматься органы местного самоуправления. Муниципальные образования проводят торги и заключают договоры со специальными службами, выполняющими отлов.

Для этого выделяются определенные средства из областного бюджета. В 2018 году в бюджете Московской области на работу по обращению с бездомными животными заложили 125 миллионов рублей, такая же сумма была выделена в 2017 году.

Бродячая беда: как решают проблему бездомных собак в Москве>>