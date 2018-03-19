РИАМО - 19 мар. Движение полностью перекрыли на Московской аллее в столице до 31 декабря из-за строительства участка Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие в связи с продлением сроков строительства участка Третьего пересадочного контура метро (Большой кольцевой линии – ред.). Участок: Московская аллея от дома 36, корпус 5, до дома 36, корпус 51», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, участок будет полностью перекрыт до 31 декабря в круглосуточном режиме.

В 2017 году горожане решили, какое имя дать Третьему пересадочному контуру (ТПК). Голосование длилось полгода, самым популярным вариантом стал ответ «Большая кольцевая линия» (Big circle line) — его предпочли 53,34%.

Пять новых станций – «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля. Замкнуть новое кольцо планируют в 2021-2022 годах. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона – вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).