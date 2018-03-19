РИАМО - 19 мар. Госадмтехнадзор Московской области обнаружил нарушения зимней уборки во дворах подмосковного Краснознаменска, они уже ликвидированы, сообщила в понедельник глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

По предписаниям инспекторов Одинцовского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области, в городском округе Краснознаменск устранены нарушения зимней уборки.

«В ходе надзорной деятельности сотрудниками Госадмтехнадзора МО были устранены нарушения в 18 дворах из них в четырех дворах были проведены информационные щиты в надлежащее состоянии, 9 внутридворовых территорий убраны от снега и наледи, на пяти нежилых строениях очищено обледенение кровли и сбиты сосульки», - сказала Витушева.

По ее словам, вся деятельность Госадмтехнадзора Подмосковья, нацелена на результат и реальные перемены, и только соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания.